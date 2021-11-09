Упродовж найближчих двох років «Укрзалізниця» закупить 500 нових пасажирських вагонів для збільшення рухомого складу.

Про це, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», заявив під час форуму «Велике будівництво: нова залізниця» президент України Володимир Зеленський.

«Цьогоріч УЗ отримає 20 нових спальних вагонів — перші з анонсованої сотні (нових пасажирських вагонів. — Ред.). У планах — за два наступні роки побудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно», — сказав глава держави.

У жовтні 2021 року УЗ отримала перші п'ять купейних вагонів із партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) коштом держбюджету. 20 із 100 замовлених вагонів виробник повинен поставити за контрактом до кінця року.

Загалом Крюківський вагонобудівний завод має побудувати та поставити УЗ 51 купейний вагон, 12 спальних, 20 купейних, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та ще 17 купейних для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі та купе начальника поїзду.

Президент також повідомив, що наразі «Укрзалізниця» закуповує приміські потяги для проєкту City Express.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше анонсував цілу низку змін на УЗ у межах програми «Велике будівництво». Зокрема, йшлося про оновлення вагонів, удосконалення й запровадження нових маршрутів «Інтерсіті» та удосконалення системи приміських поїздів, зокрема за допомогою проєкту City Express для великих міст — Києва, Харкова та Дніпра.

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