Кличко розповів Гордону про те, як і коли мало не вдарив Януковича

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону підтвердив, що під час Революції гідності на зустрічі з представниками влади у нього стався конфлікт із тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Тоді на переговори до влади, представленої самим Януковичем, Андрієм Портновим, який на той час був заступником голови Адміністрації президента, та Оленою Лукаш, яка керувала Мін'юстом, прийшли Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Кличко.

Столичний міський голова згадав, що на опозицію сильно тиснули, вимагаючи, щоб протестувальники розійшлися. Виникла словесна суперечка, і Янукович, за словами Кличка, вимовив якісь «грубі слова», на що він відреагував. Після цього президент схопився та рушив у напрямку опонента. Причому він був налаштований «дуже агресивно».

«Він такий масивний, насправді. Трохи, можливо, нижчий за мене, але ще, думаю, важчий. І я вже думав: „Якось президента бити не можна в жодному разі“… А у боксі як можна захищатися? Ну, вставши у таку, знаєте, бойову стійку…» — згадував Віталій Кличко.

Щоправда, Янукович до нього так і не добіг, зупинившися за кілька метрів. «Зупинився, подивився і зрозумів: „Чорт його знає, що на думці у цього боксера“. І повернувся на місце», — сказав мер Києва і додав, що «ніколи нікого не бив за межами рингу», висловивши надію, що «ніколи цього не станеться».

А ще він згадав про свою гарну реакцію, коли Дмитро Гордон поцікавився у мера, щоб той робив, якби Янукович підняв на нього руку: «Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича, то це помахати у повітрі. Поцілити — ніколи б не влучив».

Нагадаємо, що нещодавно Віктору Януковичу, який у 2014 році втік до Росії, висунули ще одну підозру — йому інкримінують управління організованою злочинною групою, до якої входили колишні чиновники ЗСУ, МВС та СБУ. Усі вони підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів під час Революції гідності у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж.

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