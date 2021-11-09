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Політика

«9 членам злочинної групи»: у «справі Майдану» оголосили нові підозри

17:58 9 листопада 2021
майдан

Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора оголосили нові підозри у «справі Майдану». Підозри заочно оголошено соратникам колишнього президента України Віктора Януковича. Сам Янукович підозрюється в управлінні злочинною групою. ДБР планує передавати справу до суду, який дозволено проводити за відсутності обвинувачених.

Колишні топ-чиновники підозрюються у тяжких та особливо тяжких злочинах під час масових акцій протесту у Києві 18−20 лютого 2014 року.

Серед підозрюваних:

  • екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко ;
  • колишній міністр оборони України Павло Лебедєв;
  • колишній голова СБУ Олександр Якименко та його заступник Володимир Тоцький;
  • колишній керівник ГУМВС України у Києві та його заступники;
  • екс-командир столичного полку міліції особливого призначення «Беркут»;
  • екс-командувач внутрішніми військами МВС України.

Справа проти угруповання включає вже не 468, а 1019 епізодів під час масових акцій на Майдані. Вказані особи підозрюються:

  • у вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей;
  • у заподіянні тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту;
  • замахах та умисних вбивствах з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
  • у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спецзасобів та спричинило тяжкі наслідки;
  • у незаконному перешкоджанні вуличним акціям.

Слідством встановлено, що через дії організованої злочинної групи 18−20 лютого на Майдані загинули 76 громадян та понад 800 отримали травми.

У ДБР кажуть, що повідомлення підозрюваним направлені на останню відому адресу проживання. При цьому відомо, що ще в лютому 2014 року підозрювані виїхали з України і зараз, ймовірно, знаходяться на території РФ. У разі, якщо вказані особи з'являться на українській території, їх буде заарештовано. Проти Захарченка, Якименка та інших РНБО запровадив санкції.

Фото Ірина Венедіктова/Facebook

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