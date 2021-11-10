На залізниці стартує наймасштабніше за часи незалежності оновлення, — Зеленський

У межах програми «Велике будівництво» в Україні стартує безпрецедентна за масштабами модернізація рухомого складу та інфраструктури залізниці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Велике будівництво: нова залізниця», передає пресслужба Офісу глави держави.

За словами Зеленського, з літа на українській залізниці вдалося запустити масштабні зміни. Вперше за рік «Укрзалізниця» вийшла на прибутковість. Реформа тарифоутворення принесла «Укрзалізниці» 2 млрд грн цього року, а наступного принесе ще понад 12 млрд грн.

Ці кошти спрямовуються на оновлення інфраструктури УЗ. Так, було відновлено співпрацю з Крюківським заводом, який уже представив нові дизельні поїзди. У планах за два наступних роки побудувати 500 сучасних українських купейних вагонів.

Президент також анонсував початок наймасштабнішого за роки незалежності будівництва й модернізації рухомого складу та залізничних шляхів.

«Це — програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Це десятки тисяч вагонів, тисячі нових робочих місць, це формування нового ринку загальним обсягом 107 мільярдів гривень», — повідомив він.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, з наступного року запланована передача пасажирських перевезень УЗ в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

«Нагадаю, що у Deutsche Bahn є конкретний досвід у Казахстані — він досить успішний, ми бачили фінансові результати їхньої залізниці. І очікуємо, що наші будуть не менші», — прокоментував міністр.

Як розповів у Facebook заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, оновлення української залізниці також передбачає реалізацію проєкту City Express у Києві, Харкові та Дніпрі, а також запуск високошвидкісного пасажирського маршруту Київ — Варшава.

«За цим усім також стоїть глибинна фінансова та корпоративна реформа компанії. У комплексі це все забезпечить залізні зміни на «Укрзалізниці», — резюмував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми «Велике будівництво» Укрзалізниця отримає 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom.

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