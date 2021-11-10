Кабмін звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС

Після переформатування низки міністерств Кабмін звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна. Таке рішення було ухвалено на засіданні 10 листопада.

Свою посаду Чечоткін займав із травня 2015 року. До цього з 2002 року працював у системі органів надзвичайних ситуацій (на той момент це було окреме міністерство).

На час відсутності очільника керуватиме Держслужбою Сергій Крук, нинішній голова ГУ ДСНС у Рівненській області.

Сергій Крук

Нагадаємо, раніше депутати «Слуги народу» пообіцяли продовжувати у листопаді кадрові зміни в уряді, але запевнили, що про повне перезавантаження Кабміну не йдеться.

Фото dsns.gov.ua

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