Кабмін звільнив Чечоткіна з посади голови ДСНС
Після переформатування низки міністерств Кабмін звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна. Таке рішення було ухвалено на засіданні 10 листопада.
Свою посаду Чечоткін займав із травня 2015 року. До цього з 2002 року працював у системі органів надзвичайних ситуацій (на той момент це було окреме міністерство).
На час відсутності очільника керуватиме Держслужбою Сергій Крук, нинішній голова ГУ ДСНС у Рівненській області.
Нагадаємо, раніше депутати «Слуги народу» пообіцяли продовжувати у листопаді кадрові зміни в уряді, але запевнили, що про повне перезавантаження Кабміну не йдеться.
Фото dsns.gov.ua116
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