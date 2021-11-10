«Велике будівництво»: на Одещині починають будувати нову дорогу в обхід кордону з Молдовою

На ділянці траси Т-16−44 КПП «Лісне» — КПП «Малоярославець Перший» в Одеській області стартувала підготовка до будівництва нової дороги між селами Лісне та Єлизаветівка. Про це повідомила фейсбук-сторінка Служби автодоріг в Одеській області.

Роботи виконуються у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Існуюча дорога Т-16−44 частково проходить по території Республіки Молдова, рух транспорту на цій ділянці перекрито, це створює великі незручності для жителів сіл Лісне, Ганнівка та Єлизаветівка Болградського району», — розповіли в автодорі.

Нова дорога з’єднає місцеві села в обхід кордону з Молдовою.

На місці будівництва відбулася робоча нарада за участю представників обласної Служби автомобільних доріг, а також проєктної та підрядної організацій.

Проєктом передбачено влаштування та укріплення основи дороги із щебенево-піщаної суміші та нижнього й верхнього шарів асфальтобетонного покриття. Крім цього, планується організувати круговий рух у напрямку селищ Миколаївка, Єлизаветівка, Новоселівка та Лісне.

На дорозі буде укріплено узбіччя, влаштовано нові автобусні зупинки, посадкові майданчики, зовнішнє освітлення, тротуари, нова дорожня розмітка, встановлено дорожні знаки.

Нагадаємо, раніше в рамках «Великого будівництва» на трасі Т-16−44 було відновлено маршрут до КПП «Малоярославець Перший». Як повідомлялося, загалом за програмою президента Зеленського протягом 2021−2022 років планується оновити понад 600 км автодоріг, що ведуть до міжнародних пунктів пропуску.

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter