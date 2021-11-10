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Політика

У Раді вирішили, як покарати Лероса за середній палець Зеленському

15:45 10 листопада 2021
Гео Лерос

Народного депутата України Гео Лероса, який з парламентської трибуни показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, звинувативши його разом із головою ОП Андрієм Єрмаком у зраді, пропонують позбавити права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

«Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція, відповідно до Регламету, голосуватиметься у парламенті без обговорення» , — заявив голова підкомітету регламентного комітету Павло Фролов.

Тим часом сам Лерос заявив, що знайшов під своїм автомобілем «чорну скриньку», за допомогою якої, як стверджує нардеп, за ним стежать. Він виклав у мережу фото предмета, що його витягли правоохоронці, знов нецензурно згадавши керівництво.

Нагадаємо, що раніше у парламенті проголосували за усунення від участі у п'яти засіданнях Верховної Ради голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової. Причиною став її вислів про колишнього «слугу народу» Антона Полякова, який нещодавно помер у таксі. У партійному чаті Третьякова написала, мовляв, на одного ворога поменшало.

Фото Гео Лероса із соціальних мереж.

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