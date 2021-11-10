«Захисники» ФОПів, які змагаються між собою, можуть працювати на одного олігарха, — ЗМІ

Рух захисту ФОПів від тотальної «фіскалізації» через впровадження касових апаратів (РРО) для всіх без винятку категорій підприємців є складовою боротьби за опозиційний електорат. Проте рух розколовся на «радикальне» та «конструктивне» крило. Втім, вони можуть виявитися складовими одного політичного проєкту, за яким може стояти Рінат Ахметов. Про це пише видання «Діло».

«Обидва протиборчі „крила“ підприємницького руху мають відношення до Ахметова, оскільки й лідер SaveФОП Сергій Доротич, і неформальний голова „конструктивної“ частини активістів, керівник податкового комітету Ради Данило Гетманцев діють на користь олігарха», — пише «Діло».

До «лояльних» для влади організацій видання відносить ГО «Фортеця», об'єднання «Альянс РОМБ», ГО «Рада міст. ЗахистФОП», ГО «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців», ГО «Разом за майбутнє».

«Як відомо, лідер руху SaveФОП Сергій Доротич у травні став радником з питань розвитку підприємництва в партії „Україна — наш дім“. Формальним лідером та засновником партії є Борис Колесніков, колишній віцепрем'єр за Віктора Януковича та молодший бізнес-партнер Ріната Ахметова. Проте експерти схильні вважати, що партія — це проєкт самого Ріната Леонідовича, один із напрямків вкладання його політичного капіталу з прицілом на консервативний електорат півдня та південного сходу країни. Крім того, Доротича та SaveФОП офіційно підтримує Віктор Медведчук та його крило ОПЗЖ.. Тобто щодо політичної прив'язки руху саме до проросійських сил двох думок бути не може», — йдеться у матеріалі.

Також видання не виключає, що й лояльна влада організації може бути цікавою Рінату Ахметову. Про це може свідчити, як пише «Діло», «чарівне перетворення» «ресурсного» законопроєкту 5600 з «антиахметівського» на «проахметівський», яке супроводжується компліментарною риторикою голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева. Автор публікації підрахував, що згаданий законопроєкт замість того, щоб стати джерелом поповнення бюджету, може заощадити Ахметову щонайменше 20 млрд грн на рік.

Також автор нагадав про заяву нардепів Ніни Южаніної, Антона Яценка та Олександра Качури, які звинуватили голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, його першого заступника Ярослава Железняка, а також колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у внесенні змін до остаточного варіанта законопроєкту № 2524 про внесення змін до Податкового кодексу. Згідно з експертизою, на підпис Володимиру Зеленському відправили текст документа з поправкою, яка була провалена у Раді.

«Навряд чи підприємці, які щиро виходять на мороз заради можливості мінімально забезпечити свої сім'ї… будуть щасливі з'ясувати, що насправді, в якому б таборі „захисників“ вони не опинилися, в результаті їхній протестний потенціал все одно буде використаний для політичних торгів найбагатшої людини країни з опонентами з Банкової», — резюмував автор.

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