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Політика

Міністр Чернишов провалив боротьбу з корупцією у будівництві, — Борислав Береза

18:49 10 листопада 2021
Міністр розвитку громад Олексій Чернишов

Міністр розвитку громад Олексій Чернишов став головним героєм розслідування, яке провела програма «Засланці» Борислава Берези.

У сюжеті колишнього нардепа йдеться про те, що «невідомий бізнесмен очолив одне з найхлібніших місць в Україні — Мінрегіон. І замість боротьби з корупцією на будівництві став біля її керма». Так Борислав Береза характеризує Чернишова.

Колишній нардеп нагадує, що задля подолання корупції у будівництві було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та створено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ). Однак через діяльність Чернишова ДІАМ виявилася ще корумпованішою, ніж ДАБІ. Розмір «відкатів» та хабарів тільки збільшився у рази.

«Якщо в ДАБІ раніше можна було надати повний пакет та отримати згоду, а в окремих випадках це коштувало 5 доларів за кв. м, то ставки зросли до 15, 20, 30 доларів за 1 кв. м. І варіанта не платити не стало», — йдеться у програмі Берези.

Крім того, за даними автора розслідування, президентська програма «Велике будівництво», за яку відповідає Чернишов, частково фінансується коштом міст і областей. При цьому до 30% державних коштів, що виділяються на президентську програму, йде на «відкати».

«Коли ви бачите, що „Укравтодор“ освоїв 100 млрд грн, то з цієї суми десь 20−30 млрд йде на маржу», — розповідає у програмі редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Архітектор Віктор Глеба у розслідуванні припускає, що Чернишов працює на користь будівельних картелів. Аргументуючи свою версію, архітектор згадав про легалізовані багатофункціональні комплекси у промзонах і будівництво котеджного містечка в Конча-Заспі.

Фото Мінрегіону

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