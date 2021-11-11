Абрамович назвав вкрай необхідною державну підтримку громадян та бізнесу у період карантинних обмежень

Державна підтримка громадян та бізнесу в період карантину є вкрай необхідною. Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту за реєстраційним номером 6297, спрямованого на підтримку бізнесу та працівників в умовах суворих карантинних обмежень.

Зокрема, за словами Абрамовича, який виступив одним з співавторів законопроєкту, пропонується виділити 3 мільярди гривень на підтримку бізнесу та працівників в «червоних» карантинних зонах.

«На превеликий жаль, показники захворюваності та госпіталізації в регіонах з кожним днем невпинно збільшуються, в результаті чого вже 16 областей віднесені до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Очевидно, що в умовах суворих карантинних обмежень, які запроваджені в даних областях, значна частина підприємців та працівників опинилася на межі виживання, що потребує належного реагування та підтримки з боку держави», — відзначає парламентар.

Разом з цим, на переконання нардепа, державна підтримка має спрямовуватися не лише на допомогу бізнесу та громадянам, які найбільше постраждали від посилених карантинних обмежень, а й в тому числі на вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків від таких обмежувальних рішень.

«Вважаю, питання підтримки громадян та малого й середнього бізнесу в період пандемії коронавірусу потребує комплексного підходу. Такий підхід, зокрема, мав би передбачати зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, встановлення пільг на комунальні тарифи, зменшення вартості орендної плати, розширення доступу до кредитування та інші заходи, які б дозволили бізнесу та громадянам відносно безболісно пройти період посилених карантинних обмежень», — поділився своїм баченням парламентар.

За словами політика, відповідні законодавчі ініціативи щодо підтримки громадян та бізнесу на час карантинних обмежень ним зареєстровані й очікують свого розгляду у стінах парламенту.

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