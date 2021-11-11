Після невдачі з колишнім підрядником будівництва аеропорту в Дніпрі «слуга» Демченко піарить нового, — ЗМІ

Нещодавно народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко добре відгукувався про підрядну організацію «Альтіс Констракшн», яка займалася будівництвом аеропорту у Дніпрі. Після її усунення від робіт нардеп повідомив у соцмережі про ефективність нового підрядника — компанії «Онур Констракшн Інтернешнл».

На думку видання «РБК-Україна», таким чином Демченко намагається приховати свої зв'язки з компанією «Альтіс Констракшн» та взяти участь у будівництві аеропорту вже з новим підрядником.

«Сергій Демченко навесні та влітку активно розповідав, які молодці „Альтіс Констракшн“, і стверджував у соцмережах та на своєму офіційному сайті, що будівництво аеропорту в Дніпрі йде семимильними кроками», — йдеться у публікації. Автор не виключає, що Демченко не повідомляв про порушення з боку «дружнього йому підрядника», оскільки «депутат, швидше за все, і сам був зацікавлений отримати певний зиск з цього проєкту».

Як відомо, «Онур Констракшн Інтернешнл» став новим підрядником будівництва аеропорту в Дніпрі, вигравши тендер на 5,6 млрд гривень.

Одночасно з визначенням нового підрядника від робіт було усунуто «Альтіс Констракшн» з офіційним формулюванням: «невиконання чи неналежне виконання підрядником зобов'язань, передбачених договором».

За цим формулюванням, як пише «РБК-Україна», може ховатися корупційна складова, до якої може мати відношення і Демченко.

Видання нагадує, що до обрання до парламенту Демченко займався адвокатською практикою та будівельним бізнесом. Після обрання до Верховної Ради усі свої активи переоформив на родичів та знайомих.

«Однак свої численні активи в Дніпропетровській та Одеській областях Демченко приховав від декларування», — пише «РБК-Україна», наголошуючи, що у НАЗК і НАБУ можуть і мають виникнути запитання до подібної діяльності нардепа.

Раніше політичний експерт Олексій Голобуцький написав, що «слуга» Демченко свідомо вводить в оману Володимира Зеленського, розповідаючи про ударні темпи будівництва аеропорту у Дніпрі.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter