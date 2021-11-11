Результат перших ринкових тарифів на вантажні перевезення: «Укрзалізниця» отримає 14,3 млрд на «Велике будівництво»

У наступні два роки на «Укрзалізницю» чекають значні перетворення. В рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планують оновити рухомий склад УЗ, електрифікувати понад 500 км колій, провести системні зміни. Це стане можливим, зокрема, завдяки коштам, які УЗ отримає за результатами підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками форуму «Велике будівництво: нова залізниця».

За словами Кубракова, вперше за довгі роки «Укрзалізниця» опинилася у фокусі керівництва держави.

«2021 рік став для нас точкою нульового відліку — ми забезпечили реалізацію низки важливих державних рішень», — розповідає міністр.

Зокрема, вперше за часи незалежності були підвищені тарифи на вантажні перевезення відповідно до ринкових реалій.

«Це надасть додаткові 14,3 млрд грн на критичні для країни інфраструктурні проєкти вже цього та наступного року», — заявив Кубраков.

Крім того, у вересні цього року «Укрзалізниця» почала закуповувати електроенергію напряму від виробника — НАЕК «Енергоатом». Це зекономить понад 4 млрд грн, які теж підуть на інфраструктурні проєкти.

Міністр інфраструктури нагадав, що для відродження залізничної інфраструктури в рамках «Великого будівництва» Володимира Зеленського розпочинається масштабне оновлення парку вантажних вагонів.

«Йдеться про створення ринку обсягом понад 107 млрд грн. Для підсилення програми вже у 2022 році ми спільно з Мінекономрозвитку створимо умови для державного лізингу, щоб залучити приватних інвесторів. До 2024 року плануємо збудувати 20 тисяч нових вагонів, а до 2028 — ще 25,8 тис. вагонів».

Крім того, за програмою президента до 2024 року планують запустити швидкісне сполучення «Інтерсіті» між усіма обласними центрами України та побудувати нову швидкісну колію, що з’єднає Київ та Варшаву.

Задля потреб населення буде побудовано та оновлено 650 спальних вагонів (500 нових, 150 — капітально відремонтованих), 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих поїздів, 12 потягів для «Інтерсіті» (10 — нових, і ще 2 відремонтовані Skoda).

«Сьогодні ми дали масштабну візію тих проєктів, які чекають на Україну у найближчі 2 роки. Це сигнали для бізнесу — інвестувати у виробництво, людей, техніку. І для громадськості — держава бере на себе зобов’язання і допомагає стратегічно важливій галузі вийти з кризи», — резюмував міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком програми «Велике будівництво».

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