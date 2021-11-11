Через кіно: міністр культури подав у відставку

Міністр культури Олександр Ткаченко скерував до Верховної Ради заяву про відставку з займаної посади (її він займав з червня 2020 року).

У соцмережі чиновник повідомив, що останнью краплею стало рішення Кабінету Міністрів про розділення Мінкульту й Держкіно, яке він вважає нелогічним.

«Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну — нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують — не мій концепт та цінності. Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу», — написав Ткаченко.

Також він розповів, що зі зробленого вважає найбільшими здобутками. Зокрема, міністр перерахував програми #МандруйУкраїною, #Велика Реставрація, зупинення секвестру бюджету на культуру у 2022 році, запровадження субвенції на створення/модернізацію центрів культурних послуг, розробку державної цільової програми по підтримці народних художніх промислів, змін до закону про бібліотеку та бібліотечну справу, стратегії промоції читання, створення Ради з розвитку креативних індустрій та ін.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила також міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського, першого віце-прем'єра — міністра економіки Олексія Любченко, віце-прем'єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова, віце-прем'єра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського і міністра оборони Андрія Тарана. Натомість Рєзніков уже отримав пост міністра оборони, а на його місце в Міністерстві з питань реінтеграції призначили Ірину Верещук.

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