Шубосховище, басейн та особиста каплиця: журналісти показали палац Медведчука

Політик Віктор Медведчук, якому по одному кримінальному провадженню скасували домашній арешт, проте він залишився під арештом по іншому — за фактом держзради та сприяння терористичній діяльності — грунтовно реконструює свій маєток.

Про фронт робіт розповідають «Схеми», стверджуючи, що незважаючи на санкції РНБО із «блокуванням активів та обмеженням торгових операцій», реконструкція не припиняється та йде досить швидко.

Фото "Схем".

Так, журналісти, які отримали плани повної реконструкції та перепланування палацу Медведчука площею понад дві тисячі квадратних метрів, з'ясували, що у будинку є окремі приміщення, відведені для зберігання шуб, сервізів, картин та одягу.

Стверджується, що у чотириповерховій будівлі (один поверх цокольний) є два ліфти — службовий і для мешканців, а також понад сотню приміщень різного призначення.

На цокольному поверсі розташовуються кімнати для персоналу, а також складські — для шуб, картин, килимів, валіз, скатертин, окремий гардероб для суконь. Там же розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн із приміткою «узгоджується із замовником» та технічна зона. Окрема кімната площею 28 квадратних метрів підписана як склад ялинкових іграшок.

На першому поверсі — рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня та сервізна. В іншому крилі кабінети Оксани Марченко та Віктора Медведчука. «У кабінету Віктора Медведчука площа 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є „хитрощі“ — секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала», — стверджують журналісти. За їхніми даними, на цьому ж поверсі є ще одна масажна, сауна, хаммам, кімната відпочинку та басейн довжиною понад 18 метрів.

Другий поверх відведений під спальні як для сім'ї, так і для гостей. У дітей — хрещениці Путіна Дар'ї Медведчук та сина Марченко — Богдана — кімнати з індивідуальними санвузлами та гардеробними.

Верхній поверх відведено під каплицю — «домашню церкву площею 43 квадрати». Церква межує із барною зоною. На поверсі є ще одна гостьова спальня та зала без чіткого призначення — «багатофункціональна».

За даними «Схем», у палаці Медведчука 114 приміщень, загальна площа будинку (згідно з декларацією) — 2 113 «квадратів».

Водночас, журналістам не вдалося встановити, яким чином здійснювалася оплата за проведення ремонтних робіт будинку, що тривали і під час дії санкцій щодо Медведчука та Марченко. «Незважаючи на те, що джерела надали інформацію про рух коштів за банківськими рахунками підрядників, ми так і не знайшли серед платників ані компаній, ані фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. Одна з версій — могли платити готівкою. На запит журналістів Віктор Медведчук не відповів», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що після повідомлення Віктору Медведчуку про підозру у держзраді та сприянні тероризму (справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей), йому вручали клопотання про арешт з альтернативою у вигляді застави у мільярд гривень.

Фото — скріншот.

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