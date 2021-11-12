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Політика

«Велике будівництво»: на Рівненщині до нового сезону зроблять дорогу до туристичної перлини — Білого озера

12:48 12 листопада 2021
Дорожні роботи

У Рівненській області планують завершити до початку нового туристичного сезону ремонт дороги до Білого озера, яке вважається туристичною перлиною Полісся. Ділянку протяжністю майже 17 км Зарічне — Борове — Стара Рафалівка — Полиці, яка також з'єднує два центри Вараського району (Зарічне та Вараш), ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

«Цю дорогу, мабуть, чекають чи не найбільше в області, адже це єдиний шлях до нашої туристичної перлини. Тому маємо амбітні плани — до нового туристичного сезону її завершити», — повідомив голова ОДА Віталій Коваль.

Підрядники, за словами голови ОДА, працюють з випередженням графіків.

На трасі впроваджено новий підхід до прокладання дорожнього полотна, який полягає у використанні двох шарів асфальту: нижнього товщиною 10 см і верхній — 5 см на основі з щебенево-піщаної суміші

Ремонт дороги стартував кілька місяців тому. Як зазначається, місцеві мешканці погодилися перенести власні паркани, щоб розширити проїзну частину та влаштувати тротуари.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що якісні дороги, які створюються за програмою «Велике будівництво», сприяють розвитку внутрішнього туризму.

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