Було занедбане поле — стане новий стадіон: як за програмою Зеленського будують спортарену у селищі на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині у Петропавлівському ліцеї № 2, в якому навчаються понад 600 дітей, повним ходом йде реконструкція стадіону. В рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» тут планують облаштувати 2 футбольних поля, майданчики для волейболу, баскетболу та тенісу, а також смугу перешкод, зону для стрибків та бігові доріжки. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Модерновій школі — сучасний стадіон. У Петропавлівському ліцеї № 2 на Синельниківщині будівництво триває. Спочатку осучаснили навчальний корпус. Після взялися за спортивну зону на подвір’ї. Там облаштовуємо декілька футбольних полів та майданчиків», — зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На реконструкцію стадіону в Петропавлівському ліцеї № 2 чекали давно: від колишнього залишилася сама назва. А малі майданчики були непридатними для занять спортом.

Новий стадіон фактично зводять «з нуля». Підрядники вже облаштували основу майбутнього футбольного поля та готуються до поширення штучного покриття. Для більшої безпеки його планують засипати шарами піску та гумової крихти. Паралельно будівельники готують основу під маленьке футбольне поле, зону для стрибків у довжину та бігові доріжки.

На новому стадіоні проходитимуть не лише уроки фізкультури та захисту України. Там зможуть тренуватися й вихованці місцевої спортшколи.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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