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Політика

У листопаді рейтинг Зеленського впав до рекордного значення, — дані соцопитування

15:01 12 листопада 2021
Зеленський

За результатами опитування громадської думки, проведеного Інститутом соціології громадянського суспільства на замовлення американської компанії West Market Industrial LLC, якби вибори президента України проходили найближчої неділі, більшість опитаних підримала б чинного президента України Володимира Зеленського. За нього готові проголосувати 17,8%. За ним йде Петро Порошенко з 16,7% підтримки. На третьому місці — Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати 11,4% опитаних. На четвертому місці політик Юрій Бойко з 9,8% підтримки. На п'ятому — відомий телеведучий та блогер лікар Комаровський, кандидатуру якого було обрано для перевірки гіпотези про те, що на посаду президента можуть реально претендувати й особи, які не ведуть активну політичну діяльність.

Як пояснив директор ГО «Інститут соціології громадянського суспільства» Олександр Ковтуненко, рішення включити лікаря Комаровського до рейтингу продиктоване тим, що це дуже відома медійна особистість, з постійними ефірами та великою кількістю переглядів відео на YouTube, яка почала активно коментувати політичні теми.

Відповідаючи на запитання про можливі вибори до Верховної Ради, українці віддали 21,3% «Слузі народу». На другому місці «Опозиційна платформа — За життя». Її готові підтримати 18,8% опитаних. На третьому місці «Європейська солідарність» з 17,6% підтримки. За нею йде «ВО «Батьківщина» — 11,2%. На п'ятому місці — «Сила і честь» — 5,0%. Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

Окремий блок запитань був присвячений динаміці (жовтень-листопад) ставлення респондентів до журналістського розслідування Pandora Papers і можливої причетності Володимира Зеленського та його оточення до створення мережі з офшорних компаній, які могли брати участь у тіньових операціях з мінімізації податків та відмивання грошей. Кількість опитаних, які знають про те, що «президент України Володимир Зеленський причетний до створення мережі з мінімум 10 офшорних компаній, через які український держбюджет недоотримав значні податкові відрахування від діяльності „Кварталу 95“ та інших компаній», зросла з 65, 2% — до 71,3%.

42,8% респондентів знають про те, що «до створення офшорних компаній причетні особи з найближчого оточення Зеленського, які сьогодні обіймають високі посади у структурі української влади. Зокрема, йдеться про голову СБУ Івана Баканова та першого помічника президента Сергія Шефіра». 57,2% респондентів відповіли на це запитання негативно.

Частка респондентів, які знають про те, що, «використовуючи офшорні компанії, найближче оточення Зеленського набувало квартир у центрі Лондона. Зокрема, Сергій Шефір — дві квартири за 2,28 мільйона та 3,5 мільйона доларів відповідно, Андрій Яковлєв — квартиру за 2,3 мільйона доларів», зросла з 40,7% до 45,6%.

Ще 66,1% опитаних знають, що «офшорні компанії, створені за участю Володимира Зеленського, можуть бути причетні до виведення 41 мільйона доларів з «Приватбанку». У жовтні про це знали 62,1% респондентів.

Переважна більшість опитаних (85,2%) заявила про те, що причетність вищих посадових осіб до офшорів є неприпустимою. Не погодились із таким твердженням лише 9,3%.

64,5% опитаних також заявили, що вони вірять розслідуванню на основі Pandora Papers. Протилежну думку висловили 17,4% респондентів.

Також 64,8% опитаних заявили про те, що збираються «уважно стежити» за розвитком ситуації навколо офшорних компаній, оскільки ця новина для них «важлива та цікава». Протилежну думку висловили 15,2% опитаних.

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