За результатами опитування громадської думки, проведеного Інститутом соціології громадянського суспільства на замовлення американської компанії West Market Industrial LLC, якби вибори президента України проходили найближчої неділі, більшість опитаних підримала б чинного президента України Володимира Зеленського. За нього готові проголосувати 17,8%. За ним йде Петро Порошенко з 16,7% підтримки. На третьому місці — Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати 11,4% опитаних. На четвертому місці політик Юрій Бойко з 9,8% підтримки. На п'ятому — відомий телеведучий та блогер лікар Комаровський, кандидатуру якого було обрано для перевірки гіпотези про те, що на посаду президента можуть реально претендувати й особи, які не ведуть активну політичну діяльність.

Як пояснив директор ГО «Інститут соціології громадянського суспільства» Олександр Ковтуненко, рішення включити лікаря Комаровського до рейтингу продиктоване тим, що це дуже відома медійна особистість, з постійними ефірами та великою кількістю переглядів відео на YouTube, яка почала активно коментувати політичні теми.

Відповідаючи на запитання про можливі вибори до Верховної Ради, українці віддали 21,3% «Слузі народу». На другому місці «Опозиційна платформа — За життя». Її готові підтримати 18,8% опитаних. На третьому місці «Європейська солідарність» з 17,6% підтримки. За нею йде «ВО «Батьківщина» — 11,2%. На п'ятому місці — «Сила і честь» — 5,0%. Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

Окремий блок запитань був присвячений динаміці (жовтень-листопад) ставлення респондентів до журналістського розслідування Pandora Papers і можливої причетності Володимира Зеленського та його оточення до створення мережі з офшорних компаній, які могли брати участь у тіньових операціях з мінімізації податків та відмивання грошей. Кількість опитаних, які знають про те, що «президент України Володимир Зеленський причетний до створення мережі з мінімум 10 офшорних компаній, через які український держбюджет недоотримав значні податкові відрахування від діяльності „Кварталу 95“ та інших компаній», зросла з 65, 2% — до 71,3%.

42,8% респондентів знають про те, що «до створення офшорних компаній причетні особи з найближчого оточення Зеленського, які сьогодні обіймають високі посади у структурі української влади. Зокрема, йдеться про голову СБУ Івана Баканова та першого помічника президента Сергія Шефіра». 57,2% респондентів відповіли на це запитання негативно.

Частка респондентів, які знають про те, що, «використовуючи офшорні компанії, найближче оточення Зеленського набувало квартир у центрі Лондона. Зокрема, Сергій Шефір — дві квартири за 2,28 мільйона та 3,5 мільйона доларів відповідно, Андрій Яковлєв — квартиру за 2,3 мільйона доларів», зросла з 40,7% до 45,6%.

Ще 66,1% опитаних знають, що «офшорні компанії, створені за участю Володимира Зеленського, можуть бути причетні до виведення 41 мільйона доларів з «Приватбанку». У жовтні про це знали 62,1% респондентів.

Переважна більшість опитаних (85,2%) заявила про те, що причетність вищих посадових осіб до офшорів є неприпустимою. Не погодились із таким твердженням лише 9,3%.

64,5% опитаних також заявили, що вони вірять розслідуванню на основі Pandora Papers. Протилежну думку висловили 17,4% респондентів.

Також 64,8% опитаних заявили про те, що збираються «уважно стежити» за розвитком ситуації навколо офшорних компаній, оскільки ця новина для них «важлива та цікава». Протилежну думку висловили 15,2% опитаних.

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