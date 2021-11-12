Нардепу Леросу повідомили про нову підозру: у чому причина

Народному депутату Гео Леросу, якому напередодні повідомили про підозру за те, що він показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському в парламенті, вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомив нардеп у соціальних мережах, засідання щодо обрання запобіжного заходу призначено на 12 листопада о 17:00 у Печерському райсуді столиці.

За його словами, йдеться про те, що Гео Лерос не спростував свій пост у соціальних мережах про брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса — нардеп викладав у мережу відео, на яких, як він стверджував, було зафіксовано «торгівлю державними посадами». «За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили, мене теж хочуть посадити» , — пише Лерос.

У свою чергу в ДБР заявили, що нардепу повідомили про підозру «за невиконання рішення суду, що набуло законної сили» — 11 серпня 2021 року Київський апеляційний «суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію інформацію, поширену депутатом 29 березня на його сторінці в одній із соціальних мереж». Цим рішенням парламентаря зобов'язали спростувати поширену інформацію.

«Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання — до 3 років позбавлення волі» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у регламентному комітеті Ради вирішили рекомендувати парламенту позбавити Гео Лероса права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Фото Гео Лероса із соціальних мереж.

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