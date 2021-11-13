«Не погоджувалися і не погодимося»: Путін знову повторив «мантру» про Донбас

Президент Росії Володимир Путін, шість сценаріїв краху режиму якого назвав нещодавно відомий соціолог, прокоментував невиконання Росією Мінських домовленостей, пише Telegram-канал «ВЕСТИ».

«Ну, ось нас усі намагаються спонукати до виконання Мінських угод. А часто звинувачують у тому, що ми не виконуємо. Але коли ми ставимо питання нашим партнерам, у тому числі за Нормандським форматом, а що конкретно не виконує Росія за Мінськими угодами? І що, на вашу думку, за Мінськими угодами Росія мала зробити? Відповіді немає», — сказав глава Кремля ведучому програми «Москва. Кремль. Путін» Павлу Зарубіну.

За словами президента РФ, Росія не є стороною конфлікту.

«У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ніколи ми з цим не погоджувалися та не погодимося. Ми такими не є» , — сказав Путін.

Він також зазначив, що президент України жваво рапортує про те, що вони застосовують «Байрактари», тобто безпілотні літальні апарати.

«Це авіація, вона безпілотна, але це авіація, що застосовується в зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто навіть на це не реагує. Європа щось таке невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали» , — вважає глава Кремля.

Як писали «ФАКТИ», російський журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що застосування ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника «Байрактар», який знищив гаубицю російсько-окупаційних військ, не є великим приводом для ескалації бойових дій на сході України з боку Росії.

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