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Політика

Переконати вдалося не всіх: стало відомо, кого з нардепів не пускатимуть до Ради з 15 листопада

22:20 13 листопада 2021
Михайло Радуцький

З понеділка, 15 листопада, у будівлі Верховної Ради починають діяти нові правила допуску — на вході у всіх, включаючи народних депутатів, перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію. Про це у Facebook повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його інформацією, відповідне розпорядження речник Руслан Стефанчук підписав 12 листопада.

«На вході в будівлі ВРУ співробітники УДО України перевірятимуть сертифікати у додатку „Дія“ за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду», — зазначив Радуцький, додавши, що народні депутати, які з якоїсь причини відмовилися від вакцинації, будуть змушені здавати ПЛР-тест, або тест на антиген, причому власним коштом.

Надалі ж, попередив Радуцький, до відповідальності притягнуть депутатів, які порушують масковий режим.

«Сертифікат вакцинації не дає права нехтувати вимогами карантину», — пояснив він.

Інфографіка від Михайла Радуцького

Нагадаємо, 10 листопада міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що у Києві, який потрапив до «червоної» зони ще з 1 листопада, можуть ще більше посилити карантинні заходи через зростання захворювань на ковід. Жорсткий локдаун можливий, якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів, зазначив він.

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