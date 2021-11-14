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Політика

Нового наступу не буде: у Путіна з'явилася важливіша мета, ніж Україна, — Пономарьов

10:52 14 листопада 2021
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін, який нещодавно відповів на питання про невиконання Росією Мінських домовленостей, зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському напрямі, оскільки сьогодні його більше турбують події у Білорусі. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

«Я впевнений, що немає підготовки Путіна до нової війни, що нового наступу не буде. Тому що Путіну категорично не потрібні втрати в регулярній російській армії, це впливатиме на його власну популярність усередині Росії. У нього зараз інший пріоритетніший фронт — білоруський. Для нього набагато важливіше завдання зараз — задушити Лукашенка в обіймах і домогтися об'єднання. Загострення на українському фронті швидше завадить цьому, додатково когось налякає. Навряд чи йому це потрібно» , — вважає він.

Як писали «ФАКТИ», раніше російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що застосування ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника «Байрактар», який знищив гаубицю російсько-окупаційних військ, не є приводом для ескалації бойових дій на сході України з боку Росії.

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