Міжнародний гібридний шантаж: експерт пояснив, як Кремль використовує міграційну кризу

Російська Федерація штучно організовує міграційну кризу, де-факто використовуючи при цьому Республіку Білорусь з метою створення нової точки нестабільності в Європі. Таку думку озвучив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Руслан Демченко у своїй колонці на сайті «Інтерфакс-Україна».

Як пише Демченко, нинішня білоруська влада на чолі з невизнаним президентом Олександром Лукашенком в унісон з Кремлем за звичкою намагається звинуватити саме «колективний Захід» у виникненні масового потоку біженців у напрямку Польщі, Латвії та Литви. Офіційні Москва і Мінськ неодноразово висували претензії на адресу НАТО про те, що їх міграційна політика на Близькому Сході нібито призвела до виникнення хвилі незаконних мігрантів, які нелегально намагаються потрапити до ЄС.

«Росія штучно організовує міграційну кризу, фактично використовуючи при цьому Білорусь для створення нової точки дестабілізації безпекової ситуації в Східній Європі. Ці події відбуваються на тлі підписання угод (28 союзних програм) щодо подальшої інтеграції РФ та Білорусі в рамках Союзної держави», — написав Демченко.

За його словами, для Кремля криза з біженцями є одним із інструментів з метою спонукати Євросоюз до переговорів з Росією щодо прискорення запуску «Північного потоку-2» в обхід України, зменшення санкційного тиску стосовно РФ, де-факто визнання російського суверенітету над анексованим Кримом та легалізації терористичних утворень «Л/ДНР».

«Ситуація, за якої саме Російська Федерація є головним ідеологом та куратором штучного загострення міграційної кризи на кордонах Євросоюзу, створює додаткові загрози для України. Незважаючи на те, що сьогодні можливість відкриття Білоруссю „українського фронту“ міграційної кризи зовні не виглядає очевидною, мають бути готові до неї», — наголосив Демченко.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич розповів про те, хто та для чого організував міграційні заворушення, чи не боїться Лукашенко збройного конфлікту з країнами НАТО й коли кризу буде подолано.

Фото АР



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