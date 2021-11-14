Британія готує відправку в Україну спецназу на тлі чуток про підготовлюване вторгнення Росії

Влада Великобританії хоче відправити в Україну оперативну групу спецназівців, оскільки МІ-6 попереджає прем'єр-міністра країни, що президент Росії Володимир Путін може становити загрозу Україні та Заходу, пише Mirror.

Так, оперативна група до 600 британських військовослужбовців уже готова для того, щоб бути розгорнутою в Україні. Підрозділи SAS та парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до країни протягом кількох годин.

Підготовка відбувається після того, як керівники оборони та голова МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Британські сили, яких готують до відправлення, складаються з членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців та до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади. Їхнє спорядження упаковане, і вони готові відлетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом.

Як писали «ФАКТИ», раніше екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що зараз президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у загостренні ситуації на українському напрямі, оскільки сьогодні його більше турбують події у Білорусі.

А російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що застосування ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника «Байрактар», який знищив гаубицю російсько-окупаційних військ, не є приводом для ескалації бойових дій на сході України з боку Росії.

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