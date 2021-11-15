Колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк та чинний міністр фінансів Сергій Марченко обговорюють свої політичні перспективи. Як пише «Діло», вони могли зустрічатися перед спробою Данилюка пройти конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки, для участі в якому його не було допущено.

«За інформацією з оточення політиків, Марченко нібито гарантував Данилюку, що той зможе щонайменше безперешкодно взяти участь у конкурсі, і якщо не виграти, то хоч би вдосталь відпрацювати тему Бюро економічної безпеки в межах своєї політичної комунікації», — пише «Діло» і нагадує, що міністр спочатку не був згоден з тією концепцією БЕБ, яку запропонував президент Володимир Зеленський. У кулуарах активно критикував законопроєкт, який вважали програмним для отримання підтримки МВФ.

За інформацією «Діла», Данилюка не допустили до конкурсу через запитання щодо його диплому університету Індіани з бізнес-адміністрування, яке у Міносвіти не визнали. Але Марченко усіляко захищав кандидатуру Данилюка. Видання нагадує, що Марченко та Данилюк працюють разом ще з початку 2010-х, коли обидва входили до складу Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Адміністрації президента Віктора Януковича.

«Формально створений для покращення інвестиційного клімату, по суті, центр займався відбілюванням репутації режиму в очах західних інвесторів та донорів, які мали повірити в орієнтованість Януковича на європейські цінності», — йдеться у матеріалі «Діла». Також видання не виключає, що Марченко може розпочати політичну кар'єру у новому проєкті Дмитра Разумкова.

«Поговорюють, що міністру вкрай набридла чиновницька рутина та всі свої провали з виконанням бюджету, переговорами з МВФ і зовнішнім боргом, що наростає, він з радістю перекладе на плечі наступника. Крім того, міністр, ймовірно, буде не готовий захищати бюджет-2022 від „хотілок“ депутатів, щоб і так розбалансований кошторис країни на майбутній рік взагалі не розсипався», — пише «Діло».

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