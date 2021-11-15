У Красилові за програмою Зеленського «Велике будівництво» відкрили спортивно-реабілітаційний центр

У Красилові Хмельницької області розпочав роботу новий спортивно-реабілітаційний центр із двома басейнами, збудований у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.



Новий спортивно-реабілітаційний центр розрахований для занять спортом та проведення реабілітації як дітей, так і дорослих, зокрема учасників бойових дій.

Центр має в своєму розпорядженні два басейни: великий розміром 25×8 м і глибиною 2,2 м, а також малий розміром 12×8 м і глибиною 1,1 м. У малому басейні проводитимуться заняття з навчання плаванню та реабілітації дітей з інвалідністю. Для реабілітаційних процедур басейн обладнаний спеціальним підйомником.



У центрі також проводитимуться заняття з дзюдо та фітнесу. Для цього тут обладнано два окремі зали для групових занять. Також центр має два спортивні зали з реабілітаційним обладнанням. В окремому кабінеті тут проводитиметься реабілітація учасників бойових дій.

Крім цього, у центрі обладнані також сучасні роздягальні, душові, тренерські кімнати, кабінети психолога, реабілітолога та масажиста. Усі приміщення доступні для маломобільних груп населення.

Загальна вартість проєкту склала 52 млн гривень.

Центр став одним із найкращих спортивних закладів у Хмельницькій області. Його послугами зможуть користуватися усі охочі мешканці Красилова та гості міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновить 48 обласних лікарень для дорослих і дітей.

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