Олена Шуляк очолила партію «Слуга Народу»

Партія «Слуга народу» обрала нового лідера. Замість Олександра Корнієнка, що склав повноваження, політсилу очолила Олена Шуляк, депутат від «слуг» та заступник голови комітету Ради з містобудування. Рішення про нового голову «Слуги народу» було ухвалене 15 листопада на позачерговому партійному з'їзді.

На розгляд депутатів було виставлено єдину кандидатуру, хоча раніше йшлося про щонайменше п'ятьох претендентів.

Олені Шуляк 45 років. Депутатом вона стала за підсумками парламентських виборів 2019 року. До приходу до ВР Шуляк працювала аудитором, очолювала компанію, що займалася аудитом у будівництві, була головою наглядової ради Української будівельної спільноти та співзасновником Спілки українських підприємців. У Раді Шуляк займається питаннями будівництва, нерухомості, опікується президентською програмою «Велике будівництво».

За підсумками з'їзду «Слуги народу» нова очільниця партії пообіцяла створити у політсилі дисциплінарну раду, яка б розбиралася із недостойними вчинками «слуг».

Нагадаємо, колишнього голову партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка було призначено першим віце-спікером Ради. Посада передбачає позафракційність, тому Корнієнко залишив посаду першого заступника голови фракції «слуг» та голови партії «СН».

Фото el. shuliak/facebook

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