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Політика

Розвиток на місцях: представництво «Батьківщини» у Лиманській ОТГ очолить Петро Цимидан

19:46 15 листопада 2021
Петро Цимидан

«Батьківщина» посилює команду регіональними лідерами. Представництво партії у Лиманській ОТГ на Донеччині очолить колишній мер міста Лиман Петро Цимидан. Про це повідомляє пресслужба політичної сили.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, головний принцип «Батьківщини» — залучати до співпраці регіональних лідерів, які розуміють місцеву проблематику.

«Донбас для нас становить особливу увагу, адже збройний конфлікт вніс свої жорсткі корективи у життя цього краю. Наше завдання — надати максимальну підтримку громадам Донецької та Луганської областей для відновлення та розвитку цього регіону», — йдеться у заяві.

За словами голови донецької обласної партійної організації «Батьківщина» Антона Дроздова, вступ Петра Цимидану до команди — це ще один крок розвитку партії на місцях.

«Впевнені, що це призначення послужить на користь Лиманської ОТГ та всіх мешканців Донбасу», — сказав він.

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