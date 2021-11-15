«Слуга народу» вирішила виключити нардепа Дмитрука із фракції

Окрім скликання партійного з'їзду «Слуги народу» та вибору нового керівника політсили, депутати-«слуги» вирішили оновити свій склад у Раді. Було вирішено готувати виключення із фракції «СН» скандального депутата Артема Дмитрука. Про це повідомила речник «СН» Юлія Палійчук.

5 листопада Дмитрук приєднався до Дмитра Разумкова та його міжфракційного об'єднання «Розумна політика». До цього депутат Дмитрук запам'ятався образливими висловлюваннями на адресу покійного художника Олександра Ройтбурда.

Після того, як Дмитрука буде виключено з фракції «СН», він позбудеться місця в комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності.

Також «Слуга народу» вирішила додатково покарати виключену з лав «СН» Людмилу Буймістер. Депутата позбавлять поста в економічному комітеті парламенту.

Буймістер опинилася в опалі після того, як не підтримала «антіолігархічний» закон і не дала голос за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Фото Артем Дмитрук/Facebook

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter