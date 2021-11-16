Прокуратура та ДБР навідалися о 6 ранку до скандального нардепа Ківи

До народного депутата України від «ОПЗЖ» Іллі Ківи, машину з яким нещодавно зупиняли на Столичному шосе у Києві, рано-вранці у вівторок, 16 листопада, навідалися правоохоронці.

Про обшук у будинку, «де проживає його дитина», Ківа повідомив у соціальних мережах, заявивши, що «влада хоче видавити його з країни як опозиційного політика, який бореться за припинення війни та відновлення братніх відносин із Росією».

Нагадаємо, що в поліції після зупинки машини з Ківою пояснили, що патрульні помітили автомобілі Toyota і Mercedes, що порушували правил дорожнього руху, а водії не реагували на вимогу зупинитися. Поліція організувала переслідування та змусила їх припинити рух. Перевірка показала, що державний номерний знак автомобіля Toyota не відповідав реєстраційним документам.

Фото зі сторінки Іллі Ківи у соцмережах.

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