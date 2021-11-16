«Велике будівництво» Зеленського вже практично повністю відновило Дорогу Єдності на ділянці від Стрия до Умані

Траса М-30, відома також як Дорога Єдності, вже практично повністю відремонтована на маршруті від Стрия у Львівській області до Умані у Черкаській. Дорогу ремонтують у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це за підсумками інспекції дороги М-30 повідомляється на сторінці «Укравтодору» у фейсбуці.

Загалом на цей час ремонт на трасі М-30 триває у 8 областях України, а загальна протяжність траси становить близько 1400 км. Моніторинг виконаних робіт, проведений у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях, показав, що маршрут від Стрия до Умані завдовжки 583 км вже майже на 90% має верхній шар асфальтобетонного покриття.

Зокрема, на Львівщині завершено капітальний ремонт 43-кілометрової ділянки від початку дороги М-30 у Стрию до межі області. Дорожники тут уже зайняті нанесенням розмітки.

На Івано-Франківщині ремонт ще ведеться від межі зі Львівською областю до міста Рогатин на ділянці завдовжки 16,9 км, а на 15-кілометровому відрізку від Рогатина до межі з Тернопільською областю роботи вже завершено.

На Тернопільщині ремонтувалися 66,3 км дороги, з яких на 48,7 км вже завершився поточний середній ремонт. Одночасно з ремонтом дороги підрядники відновили 7 мостів. Після закінчення робіт у місті Бережани трасу в межах області буде відновлено повністю.

У Хмельницькій області триває реконструкція та капітальний ремонт дороги М-30 за кошти МФО. Тут ремонтується маршрут Хмельницький — межа Вінницької області завдовжки 42 км.

І, нарешті, на Черкащині вже завершилися реконструкція та поточний середній ремонт двох ділянок загальною довжиною 10 км. Роботи ще продовжуються на відрізку протяжністю 13 км, з яких на 5 км вже укладено фінішний шар покриття.

Загалом у п'яти проінспектованих областях ремонт на дорозі М-30 проводиться на 207 кілометрах. Одночасно відбувається оновлення та реконструкція 29 штучних споруд.

Під час чергового моніторингу «Укравтодору» буде перевірено перебіг робіт на маршруті дороги М-30 від межі Черкаської та Кіровоградської областей до лінії розмежування.

Як нещодавно повідомлялося, до кінця 2024 року в Україні за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» мають бути відновлені всі дороги державного значення загальною протяжністю 24 000 км.

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