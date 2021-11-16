Нардепа Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуги народу»

Фракція партії «Слуги народу», яка раніше збиралася виключити зі своїх лав скандального депутата Артема Дмитрука, прийняли відповідне кадрове рішення.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко зробив відповідну заяву у парламенті.

Дмитрука було обрано до Ради від Київського району Одеси. Він увійшов до складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Тепер він позбудеться місця у комітеті. Нещодавно Дмитрук приєднався до міжфракційного об'єднання екс-спікера Дмитра Разумкова, чию відставку ініціювали «слуги».

Нагадаємо, що нещодавно Дмитрук «відзначився» образливими висловлюваннями на адресу покійного художника Олександра Ройтбурда.

Фото зі сторінки Артема Дмитрука у соціальних мережах.

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