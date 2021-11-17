Міністерство фінансів на чолі з Сергієм Марченком повністю провалило боротьбу з контрабандою. Попри санкції проти цілої низки «контрабандистів», бюджет недоотримав понад 10 млрд грн через зниження середнього податкового навантаження на імпорт. Це може говорити про збільшення тіньових потоків через кордон, пише видання «Апостроф».

«Президент Володимир Зеленський заявив, що з моменту набуття чинності рішення про санкції надходження до бюджету країни збільшилися на 45 млрд грн. Схожу цифру — 47 млрд грн — місяцем раніше озвучував секретар РНБО Олексій Данилов. Проте конкретніші цифри, які фігурують у звітах СБУ та Держмитслужби — набагато скромніші за ці показники. Наприклад, за словами голови СБУ Івана Баканова, завдяки роботі спецслужби „з початку 2021 року“ було донараховано 2 млрд грн митних платежів, а фактично сплачено — всього 981 млн грн. ДМСУ заявила, що „перевиконала план“ на 22,6 млрд грн за 10 місяців 2021 року. При цьому митники, так само, як і спецслужба, не дають прямої відповіді на запитання, яка саме сума надійшла до бюджету внаслідок боротьби з контрабандою на митниці», — пише «Апостроф».

Економіст Віктор Скаршевський опублікував на своїй сторінці у Facebook розрахунки, згідно з якими «перевиконання планів», яке демонструють на митниці, — не що інше, на його думку, як заниження планів та ігнорування об'єктивних економічних чинників розвитку економіки. Експерт зазначає, за 10 місяців 2021 року обсяги імпорту збільшилися на 36%, а митні надходження лише на 32%: «Податкове навантаження на імпорт почало падати. Це призвело до того, що після початку боротьби з контрабандою, з травня по жовтень 2021 року, бюджет недоотримав $ 491 млн або 13 млрд грн».

Як пише «Апостроф», фактично це може означати відсутність реальної боротьби з контрабандою, а Мінфін, який відповідає за координацію митниці та податкової, просто вводить президента та РНБО в оману.

Як писало видання УНН, після призначення Марченка міністром у 2020 році, головним митником тимчасово став Ігор Муратов, до якого Марченко нібито приставив як заступника «свою» людину Андрія Павловського, ексзаступника директора одного з департаментів Мінфіну. А голова Виконкому реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо НВ заявляв, що «Марченко „шантажує“ своєю відставкою прем'єра Дениса Шмигаля, якщо не буде призначено голову митниці, якого він лобіює».

Журналіст Євген Плінський, який займається темою митниці та контрабанди, одразу після призначення Павловського опублікував список кандидатур, які той подав на погодження Марченку як нових керівників місцевих митниць. Найскандальнішим зі списку стало призначення на Одеську митницю колишнього чиновника часів Януковича Дениса Пудрика, який підпадав під люстрацію.

Ексголова митниці, а тепер міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у недавньому інтерв'ю зазначив, що Мінфін не давав грошей на реальну реформу митниці, не лобіював необхідні законопроєкти. Після того, як Рябікін пішов, Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови митниці ексначальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка.

«Одним із перших його викликів, очевидно, стане відбити атаки Марченка щодо нав'язування своїх людей на регіональні митниці. Адже „в обмін“ на небажання „співпрацювати“ новий керівник може запросто отримати від Мінфіну завищені та свідомо нездійсненні плани бюджетних надходжень. Інша справа, що в такому разі не буде нічого списувати на „зменшення контрабанди“, щоб звітувати перед президентом», — йдеться у статті.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter