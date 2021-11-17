«Велике будівництво»: вперше за 50 років ремонтують трасу Н-23 біля Апостолового на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області розпочався капітальний ремонт на ділянці протяжністю 15 км біля міста Апостолове на трасі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя. Цю дорогу ремонтують вперше за 50 років у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє «Укравтодор».

«Дорога Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя була зведена ще у п’ятдесятих роках з бетонних плит під час будівництва каналу. Згодом на маршруті було влаштовано асфальтобетонне покриття. Востаннє дорога була капітально ремонтована у сімдесяті роки минулого століття. Відтоді проїзд нею забезпечували винятково завдяки експлуатаційному утриманню», — йдеться у повідомленні.

Автошлях Н-23 протяжністю 258 км пролягає через Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Його масштабне оновлення за програмою «Велике будівництво» стартувало у 2020 році з ділянки від Кривого Рогу до межі Дніпропетровщини з Кіровоградщиною протяжністю 23,4 км.

Завершити відновлення дороги «Укравтодор» планує у наступному будівельному сезоні.

Нагадаємо, у межах президентської програми «Велике будівництво», за словами Володимира Зеленського, у 2021 році планується оновити та побудувати 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

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