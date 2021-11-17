Блогер Ярослав Шевчук розкритикував відеозвернення Зеленського, в якому президент заявив, що вугілля для ТЕС вистачить, відключень світла не буде, а з ОРДЛО не буде жодних торгових контактів.



«Зеленський та його влада нічого не зробили для виправлення катастрофічної ситуації: вугілля, яке йде в Україну, належить ДТЕК. А ось на чому працюватиме державне „Центренерго“, незрозуміло. Проте зрозуміло, як можна було б врятувати ситуацію. Віктор Медведчук, у якого хороші зв'язки в РФ, міг би домовитися про постачання палива з РФ, якби таке бажання мало керівництво нашої держави. Але Зеленський вважає за краще переслідувати Медведчука у сфабрикованих справах», — написав Шевчук у своєму блозі.

На думку Шевчука, про кризову ситуацію з вугіллям говорить багато фактів.

«Зараз працює лише третина енергоблоків ТЕС. Працюють у режимі „що привезли, те й спалили“. Запасів майже немає. За тиждень ТЕС спалили 100 тис. тонн вугілля. Залишилось 378 тис. тонн. Такого дисбалансу між підвозом вугілля та його споживанням ніколи не було. Так, у держкомпанії „Центренерго“ на всіх трьох станціях працювало лише три блоки з 23», — зазначив блогер.

Шевчук процитував Зеленського, який говорив про те, що в Україну йдуть сім суден типу Panamax, які можуть перевозити 60−80 тис. тонн вугілля.



«Тобто всі разом вони привезуть паливо, якого вистачить на місяць в економному режимі. А що далі? Адже навіть зараз нас від відключень рятує лише імпорт із Білорусі. А наперед у Зеленського не думають. Живуть сьогоденням. Переживемо зиму — чудово, будуть проблеми — треба рятувати рейтинги. Тому Медведчук під домашнім арештом. Так Зеленський рятує рейтинг. Він так гадає. Хоча соцопитування говорять про протилежне…» — зазначив Шевчук.

Також блогер запитує, що буде, якщо оптимізм Зеленського з приводу проходження опалювального сезону не виправдається?



«Як українці оцінять той факт, що влада переслідує опозицію, хоча могла б об'єднатися з нею заради порятунку країни в такий важкий момент? Не втомлюся повторювати, що Зеленський думає лише про себе та свої рейтинги, а не про країну та людей. Було б інакше — Медведчука просили б допомогти домовитися як із РФ, так і з ОРДЛО», — вважає Шевчук.

Раніше Віктор Медведчук в ефірі телеканалу заявив, що енергокризи можна було б уникнути, якби влада ще 2019 року підписала договір про постачання російського газу. За словами політика, влада в особі і президента Петра Порошенка, і нинішнього глави держави Володимира Зеленського мала можливість підписати вигідний для України газовий контракт, проте цей шанс упустили.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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