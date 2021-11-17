Економічний спад розпочався дуже різко: Ярош оцінив шанси Зеленського виграти нові вибори

Рейтинг президента Зеленського та його партії продовжує падіння На це впливає не лише пандемія коронавірусу, а й непрофесіоналізм влади, що призвів до економічного спаду та зубожіння населення України.

Про це в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання «ГОРДОН» Алесі Бацман заявив командувач Української добровольчої армії та радник головкому ЗСУ Дмитро Ярош.

Ярош звернув увагу на зростання цін, яке неможливо зупинити, через яке простим українцям дуже складно виживати. На його думку, є багато об'єктивних обставин, чому так відбувається, але все ж таки «економічний спад почався дуже різко».

Військовий нагадав, що передвиборчі обіцянки Зеленського були абсолютно іншими. Зокрема він обіцяв знизити тарифи на комунальні послуги, говорив, що 80-річні пенсіонери взагалі не платитимуть комуналку.

Ярош вважає, що влада має говорити про це з українцями та чітко сказати, коли ситуація покращиться.

Він уточнив, що якщо не зупинити всі ці процеси, якщо не переконати суспільство, що колись буде краще, то падіння рейтингу Зеленського та його команди продовжиться. Українці можуть потерпіти, але мають розуміти, що на них очікує у майбутньому.

Колишній очільник «Правого сектора» припустив, що сьогоднішня ситуація в Україні може допомогти п'ятому президенту Петру Порошенку повернутись до влади.

Радник головкому вважає, що Зеленський не має шансів переобратися на другий термін, враховуючи реальність.

Він нагадав також, що свого часу Зеленський давав обіцянку, що йде лише на один термін. А слово треба тримати, вважає колишній лідер «Правого сектору».

Нагадаємо, на рейтинг президента Зеленського, крім усього іншого, зокрема, вплинув зрив спецоперації щодо «вагнерівців».

Результати розслідування причин операції, що не відбулася, найближчим часом обіцяє оприлюднити міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

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