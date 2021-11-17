«Чи готовий я до об'єднання з Разумковим? Не відкидаю»: що Віталій Кличко розповів Дмитру Гордону

Чи має президентські амбіції, чи готовий він до політичного союзу з ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим , який титул у сім'ї відібрав у нього молодший син, хто є ініціатором обшуків у Київській міськдержадміністрації і чому не можна розділяти посади мера Києва та голови КМДА, чому він не балотувався у президенти 2014-го і 2019 року — це лише частина тем, яких торкнулися у розмові. «ФАКТИ» публікують фрагменти цього інтерв'ю.

«До сьогодні у мене рекорд нокаутів»

Про те, як мрію зробити реальністю

— Як зірка спорту я зустрічаюся з дітьми в школах, в університетах. Я завжди говорю: «Дуже важливо в житті мріяти. Дуже важливо мріяти. Але цього недостатньо. Дуже важливо робити все для того, щоб твоя мрія стала реальністю. Можливо, хтось не віритиме, хтось насміхатиметься, хтось жартуватиме щодо твоєї мрії, але якщо ти сам віриш у себе і віриш у свої сили, будь-яка мрія, яка в тебе є, стане реальністю». Мріяв стати льотчиком — зробив я собі ліцензію. Літав. Навіть мало не купив літака. Мріяв стати чемпіоном світу. І дитяча мрія стала дійсністю.

Мріяв стати мером. Щоб стати мером, щоб мати можливість змінити місто. І знаєте, багато хто теж з усмішкою до цього ставився. Двічі намагався, і двічі у мене не виходило. Але Бог любить трійцю. Втретє вийшло. І сьогодні дякую киянам, які довірили мені можливість керувати містом та реалізовувати побажання киян, змінювати місто.

…У Києві 1667 кілометрів доріг. Понад 1 100 кілометрів ми відремонтували за ці роки, за роки мерства Кличка. І продовжуємо далі ремонтувати. Нас обмежує система в тому, що нам бракує грошей. У Києві є дискримінаційна норма: 60 відсотків бюджету міста Києва забирає центральний бюджет. Нам цих грошей недостатньо для реалізації багатьох проєктів. Нам і метро треба будувати, і мости треба будувати.

Після того як частини фракцій Шулявського мосту обвалилися, я дав завдання перевірити всі мости. І був шокований: 70 мостів перебувають у аварійному стані. За цей час ми вже близько 30 зробили, але це колосальні гроші. Можете собі уявити: лише реконструкція мосту Патона коштуватиме понад 500 мільйонів доларів.

«У мене двічі не виходило стати мером Києва. Але Бог любить трійцю», — каже Віталій Кличко

Про бій Усик — Джошуа

— Саша — не природжений важкоатлет. Джошуа — природжений важкоатлет, потужний, важчий, з ударом. І я хвилювався. Сашко мав шанс виграти цей бій за очками. Ці шанси були досить невеликими. І букмекерські ставки про це свідчили. Проте він усе зробив, щоб грамотно нав'язати свою тактику проведення бою. І це він зробив. Я не вірив своїм очам, як цього панчера на ногах, обманюючи… Джошуа має більшу довжину рук, а втім, Саша зробив усе, щоб поставити свій стиль бою. І я дуже тішився. Так само, як своїй перемозі чи перемозі Володимира.

Про свій найкращий бій

— Кожен бій особливий по-своєму. Я вважаю, що один із найзнаменитіших поєдинків, де мені довелося випробувати свої навички та здібності з найкращим боксером, я вважаю, в історії боксу: одним із найкращих боксерів в історії боксу — з Ленноксом Льюїсом. Той поєдинок, який тоді закінчив лікар, на превеликий жаль… Той поєдинок, на якого чекали з нетерпінням. І все-таки Леннокс пообіцяв реванш і реванш не відбувся. Я вважаю, що поєдинок із Ленноксом Льюїсом, де я зміг відповісти своїм скептикам, які завжди казали: «Та ні, Кличко — це…» Вони вже після цього сказали: «Ну… Ось…» Це один із таких яскравих поєдинків… Моя реакція давала мені змогу не пропускати ударів. Можу сказати, що жодного разу ні в нокдауні, ні в нокауті в боксі я не був. Це такий, знаєте: дуже важливий складник. Але в поєдинку з Ленноксом Льюїсом, звичайно, я мав жахливий вигляд. Я сам себе в поєдинку не бачив і був категорично проти: «Чому лікар зупинив поєдинок?!» Потім, після поєдинку, я подивився бій і думаю: «Мамо рідна…» А ще камера так залізла прямо в розтин: така дірка була… У самого, чесно кажучи, мурашки побігли шкірою.

До сьогодні у мене рекорд нокаутів за 90 відсотків. Тобто кількість поєдинків, закінчених нокаутами. До сьогодні мій рекорд кількості раундів не побитий. Кількість раундів до перемоги у тяжкій вазі за звання чемпіона світу. Тому що практично всі свої 19 поєдинків я закінчував у першому-другому раунді. Цей рекорд досі не побитий.

«Квартал 95″ був проєктом зачистки електорального поля. Це все робилося навмисне»

Про переговори з Януковичем під час Революції гідності

— Щодо закінчення демонстрацій жахливим був тиск. Сказав, що в жодному разі ніхто розходитися не буде. «Якщо ви натискатимете на нас…» Якісь грубі слова з його боку, де я парирував Януковичу. Він схопився, почав оббігати стіл… Ну, дуже агресивно. Я розумів, що я не маю іншого виходу, коли до мене Янукович… А він такий, масивний, насправді. Трохи, можливо, нижче за мене, але ще, думаю, важчий. І я вже думав: «Якось президента бити не можна в жодному разі. Захищатися теж. А в боксі як можна захищатися?» Але, вставши в таку, знаєте, бойову стійку… Він за кілька метрів зупинився, глянув і зрозумів: «Чорт його знає, що на умі цього боксера». Повернувся на місце.

Про відносини із Зеленським

— До виборів за рік зі мною не спілкувалися. Після виборів коротко поспілкувалися, а потім знову пауза була ще один рік. Незважаючи на те, що моя посада передбачає вирішення багатьох питань, координацію дій між усіма гілками влади, щоб максимальний ефект отримати, максимально швидко реалізовувати очікування людей. За багатьма напрямами. Президент має спілкуватися з усіма та приймати рішення, виходячи насамперед із позиції держави та правильних рішень. А не спілкуватися — це не є правильно.

Яка кішка пробігла? Та я думаю, що люди нацьковують: то рейтинги публікують, де довіра у Кличка мало не більша, ніж у Зеленського, то потім хтось із журналістів ставить запитання: «Ви, Віталію Володимировичу, у президенти не збираєтеся?» Звісно, це подають…

Про ставлення до «Кварталу 95»

— Вважаю, що це був проєкт — я можу чітко казати — зачистки електорального поля. Це винятково політичний проєкт. Коли прийде час — я вам трохи більше розповім. Багато знаю інформації. І це все робили навмисне.

Мені кажуть: «Та ось там, „Квартал 95“ у такий спосіб…» Десь я дивився в Інтернеті якісь речі. Чесно кажучи, жарти нижчі за плінтус. Ну, на пародію не схоже, на сатиру не схоже. І у зв'язку із цим сьогодні рейтинги «Кварталу 95» уже й ніякі. Щодо жартів: сміється той, хто сміється останнім.

Віталій Кличко: «Сміється той, хто сміється останнім»

«Зняття мера Києва з посади голови КМДА означатиме порушення Конституції»

Про поділ посад мера та голови КМДА

— Є статті 140 та 146 Конституції України, де прописано, що обраний киянами київський міський голова має бути призначений головою Київської міської адміністрації. Тобто, якщо знімають, це порушення Конституції — головного закону України. А президент, не забуватимемо, гарант Конституції. Тож насправді я сподіваюся, що таких речей не буде.

…Зараз збираються проводити закон про столицю, який також порушуватиме статтю Конституції. Тобто вже не президент буде, а хочуть зробити через парламент. Під виглядом децентралізації, реформ тощо. І роздвоїти: голову адміністрації та мера міста Києва. Ну, можете собі уявити, коли два водії в одній машині, яка рухається, починають смикати за кермо (один — в один, інший — в інший бік), є дуже велика небезпека, що ця машина далеко не проїде або до першого перехрестя. І закінчитись може трагічно. Це може порушити систему управління у місті.

Тому якщо хтось думає, що Кличко опустить руки, вони помиляються.

Про обшуки у Києві

— Якщо гроші киян хтось хоче відібрати, я так само битимуся за ці гроші, як за свої. І чітке у мене є розуміння, що гроші громади мають працювати лише на місто Київ, на киян. Таких розмов зі мною не було, щоб хтось вимагав гроші. Я гадаю, що все це пов'язано, знаєте, з чим? Із впливом. Хто володіє Києвом — володіє Україною. Наполеон говорив: «Той, хто володіє Парижем — володіє Францією». Це виключно пов'язане із політичною боротьбою. Хоча вона нечесна. Тому що обшуки, які відбуваються, я чітко впевнений: їх проводять за завданням, чіткою командою.

Коли до нас приходять і кидають нам на стіл купу матеріалів зі звинуваченнями, ми вивчаємо ці матеріали і кажемо: «Хлопці, це ті матеріали, які протягом трьох років (400 справ!) ми віддали прокуратурі для вивчення. А ви кажете, що ви знайшли корупцію? Це ми силами департаменту внутрішнього аудиту це зробили.

Я говорю (правоохоронцям): «Хлопці, у мене одне прохання є. Я готовий з вами разом рубати голови, руки, пальці обрубувати, якщо людина справді займається корупцією, краде гроші у громади. Але я в жодному разі не розділятиму вашу точку зору, якщо ви займаєтеся політичним замовленням, коли все притягнуте за вуха і, як мильна бульбашка, потім лопається».

Про можливість об'єднання з Разумковим

— Я ще раз хочу наголосити: найважливіше — щоб особисті амбіції не перевищували інтересів нашої держави. Знаєте, мені є із чим порівнювати.

ВВП у Польщі був утричі меншим, ніж в Україні. А сьогодні вп'ятеро більший. Понад 2 мільйони українців офіційно працюють сьогодні у Польщі. Я постійно їздив до Німеччини через Польщу та бачив, як Польща змінюється. І я запитую себе: чому поляки змогли, чехи, словаки?.. І це дає мені розуміння того, що цей шлях правильний, яким ми йдемо. І за цей проміжок часу у нас політики борються між собою. Де інтереси країни… Ми загальмувалися у розвитку.

Тому ще раз: якщо буде можливість такого союзу (з Разумковим) і це йтиме в плюс, я думаю, що… На цю тему я ще не говорив. Я не відкидаю.

Про наступні вибори президента

— Сказати, що я дуже хочу президентом стати, це буде нещиро. Я впевнений, що якщо потрібно буде, то я ухвалю рішення. А так — щоб бажання «я хочу стати», для задоволення своїх особистих амбіцій…

Один знайомий сказав мені таку цікаву річ: «Ти можеш уявити, скільки президентів країн є у світі? Ми навіть не знаємо їхніх імен. Скільки мерів є у світі… Тисячі. Теж їх не знаємо. А скільки чемпіонів світу у важкій вазі — ми їх можемо перерахувати на пальцях. Кожен знає їхні імена». Тому задовольняти якесь своє особисте его мені немає сенсу.

Віталій Кличко та Дмитро Гордон

«Молодший син забрав у мене титул найвищого у сім'ї»

Про дітей

— Молодший навчається у школі у Британії. Ліза навчається у Голландії в університеті. Старший — перший етап університету закінчив і вступатиме до аспірантури, зараз перебуває у Києві. Будує плани на майбутнє. Молодший… Похвалюся. Ну як «похвалюся»… Таким хвалитися, звичайно… Забрав у мене титул найвищого у сім'ї. Рвонув минулого літа. Якщо я 2 метри, такий, немаленький, хлопчик, то в нього зріст уже 2,15 у 16 років. Його забрали до команди Оксфорда грати у баскетбол. Тож будує також плани. І добре вчиться, і займається спортом. Старший — бізнес-менеджер з освіти. А Єлизавета вивчає психологію.

Про брата

— Він насправді багато часу проводить у Києві. Займається бізнесом у Німеччині. Сьогодні на форум до Португалії, по-моєму, полетів. Літає вертольотом. Купив собі вертоліт. І всю Європу вже облітав. Сам за штурвалом. Він одержує від цього величезне задоволення. Я завжди показую приклад. Перший пішов до школи — Володя каже: «Хочу». Пішов після школи до університету — Володя сказав: «Хочу». Почав кандидатську писати — Володя сказав: «Я теж хочу, щоб він розумнішим не здавався». Чемпіоном світу став — Володя теж одразу став чемпіоном світу. Я зробив ліцензію пілота — він глянув на мене: «Якщо брат літаком, я — вертольотом».

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

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