Родини «Небесної Сотні» подякували Порошенку

ГО «Родини Небесної Сотні» подякувала п’ятому президенту Петру Порошенку за продовження відстоювання цінностей, за які боролися учасники Революції гідності. Про це вони сказали під час зустрічі з Петром Порошенком, повідомляє сайт «Європейської Солідарності».

«З нагоди восьмої річниці Революції гідності ми, ГО „Родини Небесної Сотні“, хочемо подякувати за вашу боротьбу на Майдані. Всі ці вісім років ви підтримували та надавали допомогу родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції гідності. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви не опускаєте руки, ви продовжуєте боротися, ви відстоюєте Україну, її інтеграцію в ЄС, за що стояли наші рідні захисники», — сказала вдова Героя Небесної Сотні Андрія Цепуна, голова правління громадської організації «Родини Небесної Сотні» Юлія Цепун.

Вона також вручила Порошенкові подяку за щиру підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції гідності, багаторічну співпрацю у сфері розвитку громадянського суспільства та з нагоди Дня гідності та свободи.

«Для мене це насправді дуже цінно. Не віриться, що вже минуло стільки років і з часів Помаранчевої революції, і з часів Революції гідності», — відповів Петро Порошенко.

Він зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні.

«Труднощі організовує нам агресор, труднощі організовує „п'ята колона“, це труднощі з боку тих, кому „какая разница“ та „мастеров разговорного жанра“. Це труднощі від тих, хто знущався з подій під час Революції гідності, їх так званий гумор, коли „Беркуту“ рекомендували взяти ебонітові палички, які будуть виробляти електрику, якщо бити учасників Майдану», — нагадав п’ятий президент і додав, що тисячі українських героїв віддали свої життя, захищаючи Україну від російської навали.

Порошенко наголосив, що важливо в цей день збиратися разом і віддавати шану та повагу Героям, які загинули й кожного дня на крок наближали Україну до Європейського союзу, попри всі перешкоди.

«Дуже дякую всім родинам Героїв Небесної Сотні за те, що тримаєтеся разом, за те, що продовжуєте боротьбу, за те, що самі не втрачаєте віру та не опускаєте руки. Я від імені всієї нашої команди дуже вдячний вам за цю високу оцінку. Хочу сказати: разом далі до перемоги, бо наші головні перемоги ще попереду», — зазначив Петро Порошенко.

Як відомо, у лютому 2020 року представники родин Небесної Сотні звернулися до президента України Володимира Зеленського та тодішнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у зв'язку з ознаками антимайданівського реваншу, які вони бачать у заявах і діях представників режиму Януковича.

«Представники колишнього „Беркуту“ та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються сподіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства та проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік „майданівців“. Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про „переворот“, про „громадянську війну“; зневажається українська мова, культура, історія», — йшлося у зверненні.

У лютому 2021 року адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська у випуску програми «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані заявила, що президента Володимира Зеленського більше не цікавить питання притягнення до кримінальної відповідальності винних у загибелі учасників Революції гідності.

Нагадаємо, однією з передвиборчих обіцянок Зеленського на президентських виборах у 2019 році було завершення суду над колишніми «беркутівцями» й покарання усіх причетних до злочинів силовиків під час Майдану. Після обрання Зеленського на посаду глави держави до України повернулися впливові посадовці доби Януковича — Андрій Портнов (Адміністрація президента) та Олег Татаров (МВС). Наразі Татаров, що взимку 2013−2014 року де-факто був головним речником Міністерства внутрішніх справ й усього силового блоку, є заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака й відповідає за формування правової політики Зеленського.

Фракція «Європейська Солідарність» неодноразово висловлювала повну підтримку позиції ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», поранених та активістів Революції гідності щодо непрозорої ситуації навколо розслідування «справ Майдану», незаконності кадрових призначень у Державному бюро розслідувань.

В Одесі у серпні цього року партійна організація «Європейської Солідарності» у суді відстояла проспект імені Небесної Сотні, який намагалася перейменувати місцева влада.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України депутати Київради від «ЄС» завадили інсталяції радянських декорацій на місці меморіалу Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

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