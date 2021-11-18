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Політика

У Павлограді за програмою «Велике будівництво» відремонтували 12-кілометрову центральну вулицю

12:18 18 листопада 2021
дорога у Павлограді

У Павлограді Дніпропетровської області фінішує ремонт вул. Дніпровської, роботи завершили на 95%. Ця вулиця є центральною у місті, має протяжність 12,5 км і входить до складу «Дороги Єдності» М-30, яка простягається із заходу на схід країни. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Вулиця Дніпровська перетинається з півсотнею інших автошляхів у місті. За словами місцевих жителів, до ремонту головна артерія міста була розбита вщент. Дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«70% транспорту, що нею рухається, — транзитний. Власними силами місто не змогло б відремонтувати цю вулицю, тому звернулися до голови ОДА та до Офісу президента», — сказав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

Зараз дорогу приводять до міжнародних стандартів: влаштували фінішний шар асфальту на проїжджій частині, наносять розмітку та оновлюють тротуари. Паралельно триває ремонт мосту через річку Вовча, там наносять гідроізоляцію. Згодом осучаснять зупинки громадського транспорту та встановлять нове освітлення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за підсумками 2019−2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року — зробити 24 тис. км.

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