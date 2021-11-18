«Все не просто»: колишній мер Києва Олександр Омельченко захворів на коронавірус та потрапив до лікарні

83-річний Олександр Омельченко, бувший мером Києва з 1999 по 2006 рік, захворів на коронавірус та потрапив до лікарні.

Про це повідомив депутат Київради IX скликання від «Європейської солідарності» Леонід Ємець у соціальних мережах.

«Щойно мер Віталій Кличко повідомив, що у Олександра Олександровича ковід. Він перебуває у лікарні, все не просто» , — пише депутат у Facebook.

Кажуть, що стан колишнього міського голови не легке через відсоток ураження легень та вік.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко повідомляв, що до будівлі парламенту нардепів та пресу збираються пускати лише за наявності ковід-сетрифікату чи негативного ПЛР-тесту.

Фото Олександра Омельченка з Вікіпедії.

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