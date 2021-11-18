У Запорізькій області завершили ремонт аварійного мосту через р. Кільтиччя, що розташований на 124-му кілометрі траси Н-30 Василівка — Бердянськ. Штучну споруду відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє у Facebook голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Під час капітального ремонту мостовики повністю замінили опори та прогонову будову переправи. Також тут облаштували тротуари, бар’єрну огорожу та освітлення.

«До цього міст не ремонтували 57 років. Він перебував в аварійному стані та не відповідав вимогам вантажопідйомності й категорії автомобільної дороги», — розповів очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах програми «Велике будівництво» цього року планують побудувати та оновити 245 мостів.

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