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Політика

Саакашвілі знепритомнів у в'язниці: що відомо про стан політика

18:38 18 листопада 2021
саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі, поміщений до тюремної лікарні в місті Глдані в Грузії, зараз перебуває в поганому стані. Прийшовши на зустріч з адвокатами, Саакашвілі знепритомнів, йому знадобилася медична допомога. З такою заявою виступив адвокат політика Ніколоз Гварамія.

Захисник наполіг, щоб його клієнта помістили до реанімації. Зараз Саакашвілі вже прийшов до тями.

Раніше Ніколоз Кіпшидзе, особистий лікар Саакашвілі, відвідав свого пацієнта і за підсумками зустрічі розповів журналістам, як погіршився стан затриманого. Міхеїл вперше з початку голодування не міг нормально розмовляти, не міг піднятися.

Фото Mikheil Saakashvili/Facebook

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