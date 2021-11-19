«Велике будівництво»: у Глухові збудували цілорічну трасу для лижників та біатлоністів

У місті Глухів Сумської області готується до введення в експлуатацію лижеролерна траса на стадіоні «Дружба». Облаштовувати її розпочали цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє у Facebook голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, лижники й біатлоністи зможуть займатися на цій трасі цілий рік, незалежно від погодних умов.

«А коли траса не вкрита снігом, то це гарне місце для тренувань велосипедистів, ролеристів та скейтбордистів», — додав Живицький.

Для облаштування траси поклали нове асфальтне покриття навколо футбольного поля та зробили дві додаткові «петлі» з підйомами.

У подальших планах місцевої влади — комплексна реконструкція стадіону «Дружба», який не бачив ремонту 49 років — з моменту будівництва.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на 2022 рік заплановано будівництво урбан-парків у кожному обласному центрі за прикладом київського, що розташований на території ВДНГ («Експоцентр України»).

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