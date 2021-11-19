Біля Чернівців почалося «Велике будівництво» на розбитій, але стратегічно важливій територіальній дорозі

У Чернівецькій області почався ремонт територіальної дороги Т-26−02 Чернівці — Заставна на 5,6-кілометровій ділянці Малий Кучурів — Вербівці — Юрківці.

У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розбиту територіальну дорогу перетворюють на комфортний європейський шлях, повідомляє пресслужба обласної адміністрації.

Як зазначається, жителі Юрковецької громади давно чекали на нову дорогу, адже вона сполучає Юрківці з обласним центром через трасу М-19.

«Ця дорога стратегічно важлива, адже це напрямок до Чернівців, яким ми їдемо чи не щодня. Відтак відремонтована траса значно скоротить час поїздки до обласного центру», — зазначив голова Юрковецької громади Віталій Шафер.

Відновлення ділянки автошляху від Малого Кучурова до Юрківців розпочали на початку листопада. Наразі дорожники фрезерують і розпушують старе покриття, аби посилити основу дорожнього одягу.

На ділянці планують також відновити штучні споруди, укріпити узбіччя, провести роботи із водовідведення, встановити дорожні знаки та намалювати розмітку. Роботи триватимуть, поки дозволить погода, потім ремонт продовжать у 2022 році.

Загальна вартість ремонту становить 100 мільйонів гривень. Кошти виділили з державного бюджету.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за підсумками 2019−2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року — зробити 24 тис. км.

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter