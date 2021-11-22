«Велике будівництво» на залізниці: на маршрут Ізмаїл — Одеса вийшов новозбудований український потяг

«Укрзалізниця» запустила «Дунайський експрес», який відправлятиметься щодня з Одеси до Ізмаїла та у зворотному напрямку. На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва ДПКр-3, збудований на Крюківському вагонобудівному заводі у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомила пресслужба УЗ.

«Ізмаїльчани отримали надійне залізничне сполучення з Одесою, та у короткий термін можуть з комфортом дістатися обласного центру», — зазначив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

«Дунайський експрес» відправлятиметься щодня з Одеси о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32 з зупинками на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух. Зворотно поїзд відправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Вартість квитка становитиме 189 грн.

Максимальна швидкість поїзда становить 140 км/год. Він має 3 вагони, розраховані на 170 місць. Сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру поїзду також пристосовані для маломобільних груп населення.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, «Дунайський експрес» стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні. Запуск маршруту Ізмаїл — Одеса став можливим завдяки реалізації пілотного проєкту PSO (Public Service Obligation), в рамках якого місцева влада компенсуватиме перевізнику щонайменше 5 млн грн на рік витрат на організацію маршруту Одеса — Ізмаїл.

«Саме завдяки підписаному меморандуму в рамках впровадження механізму PSO ми змогли запустити на маршруті Ізмаїл — Одеса новий та сучасний дизель-поїзд. Найближчим часом аналогічні проєкти будуть реалізовані й в інших областях країни», — зазначив Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці стане наступним важливим напрямком програми «Велике будівництво».

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