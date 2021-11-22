В ОП ініціювали віртуальні подорожі Чорнобилем і показали розсекречені документи

З ініціативи Офісу президента України у мережі запустили освітню та комунікаційну платформу «Чорнобиль. Подорож», яка стала продовженням мультимедійної виставки, відкритої на ВДНГ до 35-річчя Чорнобильської катастрофи.



Як повідомили в ОП, над проєктом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

Сайт створений за принципами скролітелінгу — як безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

Тут можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі: політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією «Дуга» та покинутими селами Полісся. Також платформа знайомить з історіями людей, чиї долі змінила катастрофа.

«Понад 600 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них віддали своє життя та здоров’я заради життя інших та безпеки майбутніх поколінь. Ми маємо зберегти пам'ять про них та передати її нашим дітям та онукам», — зазначив президент Володимир Зеленський.

Історії свідків, сучасників аварії на ЧАЕС зібрані на сайті у блоці «Люди». Також є можливість, аби свою історію про Чорнобиль на сайті залишив кожен бажаючий.

«Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців, інженерів, колишніх чиновників, військових та всіх, хто має, що сказати», — наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також розповів, що з ініціативи президента Володимира Зеленського у Чорнобильській зоні починають втілювати інфраструктурні проєкти та запроваджують новітні технології, адже важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.

Проєкт створили Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентство з управління зоною відчуження та Міністерство культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, у 2021 році у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт доріг у Чорнобильській зоні. З 2015-го до 2019 року кількість туристів там збільшилася з 8 до 124 тис., з них майже 80% є іноземцями.

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