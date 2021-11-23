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Політика

На «Великому будівництві» в аеропорту Херсона працюють 120 осіб і 100 одиниць техніки

11:55 23 листопада 2021
аеропорт Херсона

У Міжнародному аеропорту «Херсон», де у вересні стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги, підрядна організація уже майже повністю завершила роботи на наявній 2-кілометровій асфальтобетонній смузі та перейшла до наступного етапу — продовження й розширення ЗПС. Аеропорт Херсона оновлюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Херсонська ОДА.

«У рамках програми президента України „Велике будівництво“ активно тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту „Херсон“. Наразі там працюють 120 осіб, а також 100 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.

Завдяки новій ЗПС аеропорт «Херсон» зможе приймати до 12 разів на день літаки Boeing 737 — 800, 900 та Airbus 321.

Крім того, як повідомляється, на оновлену злітно-посадкову смугу зможе сісти та злетіти з неї найбільший у світі літак українського виробництва «Мрія».

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» передбачена розбудова регіональних аеропортів у 16 містах України.

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