Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков переписав на своїх помічників мережу ломбардів, яка щороку приносить багатомільйонні прибутки. Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту «Ісландія».

Журналіст Сергій Іванов нагадав, що перед призначенням головою Верховної Ради Разумков офіційно переписав свою мережу ломбардів «ПРО100КРЕДИТ» на помічників у ВР Юлію Овдій та Дмитра Тележинського. Останній також став головою та співвласником компанії Разумкова «Українська політконсалтингова група».

«Якщо чесно, я очікував від Разумкова більшої винахідливості. Але, схоже, ніщо не захистить „нову особу“ від спокуси використання старих перевірених корупційних схем», — констатує Іванов.

Журналісти провели експеримент, здавши до ломбарду афілійованої з Розумковим мережі новий мобільний телефон вартістю понад 3 тис. гривень. За це вони отримали готівкою 1,1 тис. гривень.

Також журналісти імітували поведінку типових грабіжників і без документів здали до ломбарду «ПРО100КРЕДИТ» золоте кільце. Їм видали готівкою 800 гривень.

«Ви бачите, як просто будь-який злочинець може здати крадене, не залишивши жодного документального сліду. Ломбарди не просто ухиляються від сплати податків, а й стимулюють злодіїв», — вважає Іванов.

У розслідуванні наголошується, що мережа «ПРО100КРЕДИТ» неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях.

«Зокрема, у 2014 році касир одного із ломбардів отримала умовний строк за розтрату майна та підробку документів. Вона видавала фіктивні кредити неіснуючим людям. Також ці ломбарди часто приймають викрадені речі. У 2015 році в Києві судили шахрая, який відніс до „ПРО100КРЕДИТ“ планшет і без проблем отримав за викрадений гаджет кредит. Представники ломбарду навіть не намагалися допомогти потерпілій стороні», — йдеться у матеріалі.

За підрахунками журналістів, «ПРО100КРЕДИТ» отримує щорічно 2,5 — 3 млн доларів доходу. При цьому вони не виключають не облік у мережі готівкових операцій без документів та можливого ухилення від сплати податків.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про те, що народні депутати Ніна Южаніна, Антон Яценко та Олександр Качура звинуватили голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, його першого заступника Ярослава Железняка, а також колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у внесенні змін у остаточний варіант тексту законопроєкту № 2524 про внесення змін до Податкового кодексу.

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