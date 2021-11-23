Біля Старобільська «Велике будівництво» Зеленського відремонтувало 100 км траси до Сватового і 40 км до Новоайдара

На Луганщині завершилися роботи з оновлення на двох важливих трасах регіону. На дорозі Н-26 оновлено понад 100 кілометрів за маршрутом Сватове-Старобільськ, а на трасі Н-21 — 40 кілометрів за маршрутом Старобільськ-Новоайдар.

Ремонт обох доріг зробили у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«У 2021 році на Луганщині відремонтували майже 200 км доріг державного значення. Серед пріоритетних напрямків останнього ремонтно-будівельного сезону — траса Н-26 Чугуїв-Мілове. За маршрутом Сватове — Старобільськ відновлено понад 100 км дороги», — повідомляє «Укравтодор».

Наступного року дорожники планують за міжнародні кошти провести також капітальний ремонт на ділянці траси, яка пролягає через саме місто Сватове.

Тим часом на автодорозі Н-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк, за інформацією Служби автомобільних доріг у Луганській області, завершено роботи на відрізку від Старобільська до Новоайдара.

«Протяжність маршруту від Старобільська до Новоайдара — 40 км. Дорога проходить через населені пункти Старобiльськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове, Новоайдар», — повідомляє обласний автодор.

Роботи на цьому відрізку стартували у 2020 році.

На виїзді із Старобільська підготовлений майданчик для встановлення Укртрасбезпекою пересувного габаритно-вагового комплексу, який захистить покриття від перенавантаження.

«Ще рік тому дорога Н-21 виглядала жалюгідно. Було чимало нарікань від місцевих мешканців. На деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдара дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Сьогодні це сучасна, європейська дорога», — зазначив заступник начальника обласної Служби автодоріг Олег Кравцов.

Нагадаємо, програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» передбачає до кінця 2024 року зробити по всій країні 24 тисячі км автомобільних доріг.

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