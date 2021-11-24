Сергій Марченко може стати членом одного з політпроєктів, що фінансуються Ахметовим — ЗМІ

Міністр фінансів Сергій Марченко може приєднатися до одного з політичних проєктів, які фінансує Рінат Ахметов, у зв'язку з чим не виключається відставка міністра найближчим часом. Про це пише видання «Дело».

Видання нагадує, що раніше Марченко конфліктував з оточенням олігарха через законопроєкт 5600, який передбачав підвищення податків для гірничорудних підприємств. Проте суперечності зникли після того, як силами ексспікера Дмитра Разумкова та голови комітету ВР з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева документ було «вихолощено», а інтереси Ахметова враховано.

Подальші кроки міністра, пише «Дело», можна трактувати як «дрейф» у бік Ахметова.

«Після ухвалення Радою директорів МВФ рішення про завершення перегляду програми stand-by, а також виділення траншу в $ 700 млн з продовженням програми до середини 2022 року — місія міністра фінансів із „балансування“ бюджету на найближчі тижні може вважатися формально виконаною. Тому зараз мають активізуватись переговори про перехід Марченка до політичної команди олігарха», — йдеться у статті. Автор також припустив, що просувати Марченка на каналах Ахметова може екссекретар РНБО Олександр Данилюк, з яким вони працювали разом ще з часів Януковича в координаційному центрі реформ, потім разом перейшли до уряду Порошенка, разом працювали в аналітичному центрі імені Бендукідзе.

«Марченко був заступником міністра фінансів, коли відомство очолював Данилюк, а потім перейшов разом із останнім у команду Зеленського. Посаду міністра фінансів він також зайняв з подачі Данилюка, у відповідь Марченко просував ексшефа в керівники Бюро економічної безпеки», — пише Дело.

За даними видання, останнім часом із Марченком нібито почали вести обережні переговори про перехід у політичну команду Ріната Ахметова.

«У стані Ахметова на „голову“ Марченко претендує насамперед майбутня політсила ексспікера Дмитра Разумкова, який є флагманом критики чинної влади після своєї відставки і має намір працювати на електоральному полі Зеленського та „слуг народу“, зокрема, на півдні та сході країни. Крім того, у разі реанімації проєкту „Українська стратегія Гройсмана“, експрем'єр також не проти поборотися за „тямущого хлопця“ Марченка, тим більше, що вони разом уже ходили на вибори у 2019 році (нинішній міністр фінансів тоді балотувався за № 7 списку)», — йдеться у статті.

Автор зазначає, що не проти взяти в роботу Марченка і сам Олександр Данилюк, який може або приєднатися до якогось політпроєкту Ахметова, або розкрутити зі своїми колегами ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою та ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним власний.

«Сам Марченко, за даними співрозмовників у його оточенні, поки що роздумує над тим, куди йому рухатися», — йдеться у статті.

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