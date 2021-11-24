У Дніпрі за програмою «Велике будівництво» модернізують пологовий будинок № 1

У Дніпрі розпочали відновлення корпусу пологового будинку № 1, який наступного року відзначатиме своє 60-річчя. Тут планують утеплити фасад, покрівлю, відремонтувати внутрішні приміщення. Роботи проводяться в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Модернізацію корпусу розпочнуть з зовнішніх робіт. Пологовий будинок стане теплим та енергоефективним, при цьому підрядник збереже історичний вигляд будівлі. Фахівці вже замінили систему опалення та розпочали роботи у пральні.

Також тут планують провести ремонт стерилізаційної кімнати та встановити до неї нове медичне обладнання, зокрема два надсучасних стерилізатора німецького виробництва. На подвір’ї проведуть благоустрій та облаштують зону відпочинку для новоспечених матусь.

Далі в планах відремонтувати всередині усі 5 поверхів пологового.

«Ми щасливі. В передчутті великих змін. Впевнена, після реконструкції, ще більше жінок в нас діток народжуватимуть. Матусям буде комфортніше, затишніше», — зазначила генеральна директорка Міського пологового будинку № 1 Олена Щербакова.

Щороку у Дніпровському пологовому будинку № 1 в народжується приблизно 2 тис малюків. А за увесь час у медзакладі народилося 350 тис немовлят — це третина населення Дніпра.

На реконструкцію з обласного і державного бюджетів виділили 34,4 млн грн. Також за рахунок субвенції планують закупити сучасне медичне обладнання на 40 млн грн.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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